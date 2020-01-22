Мир В Китае выявлено 440 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом

2020-01-22 11:14 114

В Китае от заболевания пневмонией нового типа скончались девять человек, выявлено 440 подтвержденных случаев заражения. 

"По состоянию на данный момент, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались", − заявил сегодня замглавы Госкомитета здравоохранения КНР Ли Бинь.

Он уверяет, что власти страны принимают активные превентивные меры.

По данным медиков, для коронавируса характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди. Возможно также появление головных болей и лихорадки, которая может длиться несколько дней.

В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.

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Мир

В Китае выявлено 440 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом 2020-01-22 11:14 114
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