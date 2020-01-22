Сегодня в Киеве автомобиль Renault Logan въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились люди. Погиб водитель легковушки, пострадал его пассажир и мужчина, который находился на остановке.
Как сообщает управление ГСЧС, инцидент произошел на бульваре Перова в Днепровском районе столицы.
"Водитель автомобиля Renault Logan совершил наезд на остановку транспортного средства и погиб на месте, пассажир, а также человек, который находился на остановке – получили травмы. Обоих травмированных было передано медикам для дальнейшей госпитализации", – говорится в сообщении.
Спасатели деблокировали тело водителя из поврежденного авто с помощью гидравлического инструмента.