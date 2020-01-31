Мир После 10 часов переговоров полиция застрелила мужчину, который удерживал заложников

2020-01-31 18:28 90

Полиция Индии застрелила мужчину, который длительное время удерживал в заложниках 20 женщин и детей.

Как сообщает Reuters, более 10 часов работники полиции пытались уговорить мужчину отпустить заложников, но он отказывался. При этом не выдвигал никаких требований.

Известно, что мужчина был ранее приговорен к пожизненному заключению, но его условно-досрочно освободили. В ходе спасательной операции пострадали трое, двое полицейских и один местный житель.

По словам министра МВД Индии Аваниш Кумара Авастхи, после длительной осады группа взбешенных жителей деревни ворвалась в дом, где содержались дети, и напала на жену агрессора.