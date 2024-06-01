ВОЙНА В Украине Аналитики назвали площадь Украины, захваченную роССиянами с 2024 года

2024-06-01 12:30



ISW обнаружил доказательства, подтверждающие, что российские войска захватили около 752 квадратных километров украинской территории в 2024 году.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По предварительным оценкам ISW, российские войска захватили около 516 квадратных километров в период с 1 января 2024 года по 29 апреля 2024 года.

Военные аналитики отметили, что хотя российские войска достигли значительных тактических успехов на севере Харьковской области в начале мая 2024 года, министр обороны России Андрей Белоусов сильно переоценил продвижение российских войск в Украине с начала 2024 года.

Белоусов заявил 31 мая, что российские войска уже захватили 880 квадратных километров в 2024 году.

Ключевые выводы ISW за 31 мая: