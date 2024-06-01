ВОЙНА В Украине Аналитики назвали площадь Украины, захваченную роССиянами с 2024 года

2024-06-01 12:30


ISW обнаружил доказательства, подтверждающие, что российские войска захватили около 752 квадратных километров украинской территории в 2024 году.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По предварительным оценкам ISW, российские войска захватили около 516 квадратных километров в период с 1 января 2024 года по 29 апреля 2024 года.

Военные аналитики отметили, что хотя российские войска достигли значительных тактических успехов на севере Харьковской области в начале мая 2024 года, министр обороны России Андрей Белоусов сильно переоценил продвижение российских войск в Украине с начала 2024 года.

Белоусов заявил 31 мая, что российские войска уже захватили 880 квадратных километров в 2024 году.

Ключевые выводы ISW за 31 мая:

  • Официальные лица США и Германии подтвердили, что Соединенные Штаты и Германия изменили свою политику, позволив Украине использовать оружие, предоставленное США и Германией, для нанесения ударов по российской территории с определенными ограничениями, но не предоставили точных деталей относительно этих ограничений.
  • Украинские войска осуществили серию беспилотных и ракетных ударов по российской радиолокационной системе дальнего радиуса действия в оккупированном Крыму и нефтебазе в Краснодарском крае 31 мая, после того, как 30 мая Украина нанесла удар по паромной переправе через Керченский пролив.
  • Украина подписала долгосрочные двусторонние соглашения о безопасности со Швецией, Исландией и Норвегией 31 мая.
  • Постоянные усилия России сплотить страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вокруг мнимой конфронтации с Западом, вероятно, связаны с российским беспокойством относительно продолжительности существования ОДКБ как вектора российского влияния.
  • Хотя российские войска достигли значительных тактических успехов на севере Харьковской области в начале мая 2024 года, министр обороны России Андрей Белоусов сильно переоценил российские успехи в Украине с начала 2024 года.
  • Украина и Россия провели обмен военнопленными в формате "один на один" 31 мая, что стало первым обменом военнопленными с 8 февраля.
  • Китайская Народная Республика (КНР) объявила 31 мая, что не присоединится к мирному саммиту по Украине в июне 2024 года.
  • Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Волчанска, Авдеевки и Донецка.
  • Председатель комитета по информационной политике Государственной думы России Александр Хинштейн объявил 30 мая, что он и председатель комитета по безопасности Василий Пискарев внесли на рассмотрение Думы законопроект, отменяющий плату за проезд для российских военных, Росгвардии и Федеральной службы безопасности (ФСБ).
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