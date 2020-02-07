Украина Прогноз погоды: сегодня в Украине новые снегопады, температура упадет до -10 °C

2020-02-07 12:15 255

Сегодня, 7 февраля, местами пройдет небольшой снег, температура в некоторых областях опустится до 10 градусов мороза.

Как указано в свежем прогнозе гидрометцентра, на севере и востоке страны днем -3...-5 и небольшой снег, ночью также ожидается снежная погода, температура -7...-10. В западных областях переменная облачность, снег пройдет только в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Температура днем -2...-4, а ночью до 8 градусов мороза. На Закарпатье днем потеплеет до +4, ночью 0...-2. На юге Украины местами пройдет снег. Температура днем до 3 градусов мороза, ночью до -6. В Крыму также небольшой снег, днем и ночью за окном будет 0...+2. В центре страны целый день будет идти небольшой снег. Днем -3...-5, однако ночью похолодает до -8.