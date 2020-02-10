Мир Объявлена эвакуация украинцев из Хубэя

2020-02-10 19:00 207

Завтра за украинскими гражданами, которые находятся в Хубэе, вылетит чартерный рейс. В Украине их на две недели поместят под карантин.

Из китайской провинции Хубэй, который стал эпицентром распространения китайского коронавируса, эвакуируют украинцев. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщает посольство Украины в Китае.

Для этой цели на завтра запланирован специальный чартерный рейс.

"11 февраля планируется специальный чартерный рейс по маршуру: Киев - Ухань (КНР) – Киев", - говорится в сообщении.

В связи с этим в посольстве опубликовали ряд рекомендаций, среди которых - постоянно оставаться на связи, держать при себе документы, быть мобильным и готовиться к перемещениям, в том числе ночным, а также ожидать звонков из посольства и сообщений в группе Embassy - EVACUATION в мобильном приложении Wechat.

Также украинцев предупредили, что по возвращению на родину их ожидает 14-дневный карантин.

Несколькими днями ранее Кабмин объявил повышенную готовность в связи с прибытием из Китая украинцев, которые могут быть заражены коронавирусом.

Напомним, сегодня глава ВОЗ заявил, что ситауция с коронавирусом может оказаться хуже, чем кажется и рекомендовал странам готовиться к широкому распространению вируса.