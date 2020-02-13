Украина Основные госуслуги в Украине теперь можно оплатить онлайн - Дубилет

2020-02-13 22:00 156

 

В Украине подключили сервисные центры основных госорганов к электронному сервису check.gov.ua. Теперь граждане могут платить за их услуги онлайн.

Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook.

По его словам, были подключены к сервису check.gov.ua все основные государственные органы:

  1. Сервисные центры МВД (водительские удостоверения, справка о несудимости и т.д.).
  2. Миграционная служба (паспорта, загранпаспорта и т.д.).
  3. ЗАГСы (все услуги касательно рождения, брака и т.п.).
  4. ЦПАУ (услуги Миграционной службы и ЗАГСов).
  5. Услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки и т.п.).

"Это означает, что украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате. Можно просто оплачивать услуги через Интернет-банк или мобильное банковское приложение (можно прямо на месте) и дать номер квитанции работнику государственного учреждения. Кроме времени, для украинцев это будет и сбережение денег. Потому что часто именно из-за требования бумажных квитанций люди вынуждены оплачивать услуги через "местные" банки с гигантскими комиссиями", - написал министр.

Дубилет отметил, что работники указанных государственных учреждений получили служебные инструкции. Но если кто-то из них все же потребует квитанцию ​​в бумажной форме, он советует звонить на горячую линию 1545.

К сервису Check подключились уже три банка, на стадии подключения – еще 10 учреждений.

Государственный сервис проверки квитанций check.gov.ua позволяет проверить факт оплаты по коду квитанции. Для этого надо выбрать учреждение и ввести код квитанции.

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