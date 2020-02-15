Украина Дожди, мокрый снег и солнце: синоптики дали контрастный прогноз на 15 февраля

2020-02-15 08:08 165

 

В субботу, 15 февраля, в Украине ожидается совершенно разная погода - ясно будет в восточных областях, дожди и снег - на Западе.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, в западных областях – от Закарпатской до Житомирской – ожидается плюсовая температура (от 2 до 5 градусов в среднем), снег с дождем и порывы ветра до 8 м/с.

Также осадки ожидаются в Сумах и Чернигове, здесь температура от 1 до 4 градусов тепла.

В центре страны, включая Киев, ожидается ясная погода, с температурой воздуха от 3 до 7 градусов по Цельсию. На юге тем временем теплее – до 8 градусов и облачно с прояснениями.

В восточных областях будет значительно прохладнее – здесь температура от 0 градусов, небольшой ветер, однако также без осадков.

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