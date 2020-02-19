Украина Василий Голованов уволился с NEWSONE - кто сегодня проведет «Украинский формат»

2020-02-19 14:48 540

Василий Голованов, за три года выпустивший в эфир 112 эпизодов «Украинского Формата» принял волевое решение покинуть телеканал.

Сегодняшний выпуск этой передачи пройдет уже без него, фактически ставшего лицом проекта. Многие зрители и участники программы задаются вопросом, кто же заменит Голованова в студии.

Как нам стало известно, что место Голованова в эфире временно займет Вячеслав Пиховшек.

О своем непростом решении журналист сообжил в открытом письме на своей странице в ФБ:

Друзья, NewsOne это в первую очередь люди!

Умные, сильные духом и телом, веселые и серьезные, обаятельные, добрые, готовые подставить плечо в любой сложной ситуации.

Я пришел на канал три года назад в непростой для NEWSONE период кадровых перестановок.

Я учился вместе с вами, мы запускали новые проекты, в чем-то ошибались, но вывели канал в лидеры информационного ТВ!

Мы пережили блокаду канала радикалами, бойкот со стороны власти, нападения на наших коллег, прессинг от НацРады, выключения электроэнергии и другие форс-мажоры.

Сменился собственник. Кто-то ушел на Прямой и Наш, кто-то даже успел вернуться.

Двери моего кабинета всегда были открыты. Взамен я знал, что могу обратиться за помощью к вам.

Я благодарен каждому!

Решение идти дальше далось мне очень нелегко.

Сегодня первый «Украинский формат» без меня, с другими ведущими.

Проект в который я вложил душу.

По иронии судьбы, со мной вышло в эфир 112 эпизодов «Украинского Формата»))

Дорогие друзья, простите если расстроил вас этим сообщением.

Мы обязательно ещё встретимся.

Ценю каждый миг проведённый с вами в работе и на отдыхе.

Обнимаю.

Всегда ваш Голованов