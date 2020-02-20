Украина МВД: В Новых Санжарах есть раненые и задержанные

2020-02-20 21:34 303

 

Участники акции протеста кидались камнями в сотрудников полиции и эвакуированных. В результате - разбиты окна и двери в автобусах.

В Национальной полиции прогнозируют, что после акции протеста в Новых Санжарах будет несколько задержанных человек. Об этом сообщил спикер Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев в комментарии РБК-Украина.

Полиция за день также зафиксировала два сообщения в отношении митингующих, которые получили травмы во время столкновений. При этом, участники акции протеста отказались от помощи в госпитале.

По его словам, автобусы с украинцами, которые прилетели из Китая уже заехали на базу отдыха.

"Сейчас автобусы с украинцами, которые прилетели из Китая уже заехали на базу отдыха. Во время руку, к сожалению, они поддались довольно агрессивному поведению со стороны отдельных участников акции. Были разбиты окна и двери в автобусах, где находились наши граждане", - заявил Сулаев.

По его словам, участники акции протеста кидались камнями в сотрудников полиции и в автобус с украинцами. Правоохранителям пришлось применить дубинки до агрессивных участников митинга.

"Задержаны, я думаю, что будут, потому что реально бросали камни в полицейских. Даже была ситуация с наездом автомобилем на полицейских. Поэтому полицейские вынуждены были применить меры превенции, чтобы прекратить эскалацию конфликта и оттеснить людей от эвакуированных из Китая граждан. Конечно, скорее всего, будут обращения по поводу телесных повреждений. Возможно, и полицейские травмированы. Сейчас сложно сказать. Нет у нас задержаны. Есть люди оттеснены. Если будут доставлены до территориальных подразделений, тогда мы получим информацию о количестве задержанных", - добавил он.

Отметим, что эвакуированные из Уханя прибыли в Полтавскую область для обсервации. Жители поселка забросали камнями колонну автобусов. Всего из Китая в Украину 94 человек: 22 члена экипажа и сопровождающего медицинского персонала, а также 72 пассажира.

 

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