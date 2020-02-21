Украина Украинцев обрадовали затяжными выходными весной 2020-го

2020-02-22 09:00 129

Приближается календарная весна, а вместе с ней и весенние праздничные дни, в которые украинцы могут отдыхать.

И что хорошо, отдых будет продолжительным. Кто-то посвятит его пикникам, кто-то посещению храмов, ну, а кто-то садово-огородным работам.

Итак. Весной 2020 года жители Украины получат четыре дополнительных выходных дня. По одному из них приходится на март и апрель и два на май.

Теперь подробнее. 8 марта - Международный женский день – выпадает в этом году на на воскресенье. Поэтому праздничный выходной день переносится на понедельник 9 марта. Таким образом, украинцы будут отдыхать три дня подряд.

Пасху в этом году будем праздновать в воскресенье, 19 апреля. Здесь тоже, как и в марте выходной день переносится на понедельник 20 апреля. А это снова три выходных подряд.

Теперь май. Как ни странно, но 1 мая праздник называется «День труда».

А на самом деле никакого труда не будет. Этот будет выходным. Он приходится на пятницу. Поэтому, снова предстоит отдыхать три дня подряд, захватив еще дополнительно субботу 2 мая и воскресенье 3 мая.

День Победы - 9 мая- в этом году приходится на субботу. В этом случае тоже выходной переносится на понедельник, 11 мая. И опять - три выходных подряд.

В общем, весна порадует длинными выходными днями.