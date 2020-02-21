Украина Украинцев обрадовали затяжными выходными весной 2020-го

2020-02-22 09:00 129

 

Приближается календарная весна, а вместе с ней и весенние праздничные дни, в которые украинцы могут отдыхать.

И что хорошо, отдых будет продолжительным. Кто-то посвятит его пикникам, кто-то посещению храмов, ну, а кто-то садово-огородным работам.

Итак. Весной 2020 года жители Украины получат четыре дополнительных выходных дня. По одному из них приходится на март и апрель и два на май.

Теперь подробнее. 8 марта - Международный женский день – выпадает в этом году на на воскресенье. Поэтому праздничный выходной день переносится на понедельник 9 марта. Таким образом, украинцы будут отдыхать три дня подряд.

Пасху в этом году будем праздновать в воскресенье, 19 апреля. Здесь тоже, как и в марте выходной день переносится на понедельник 20 апреля. А это снова три выходных подряд.

Теперь май. Как ни странно, но 1 мая праздник называется «День труда».

А на самом деле никакого труда не будет. Этот будет выходным. Он приходится на пятницу. Поэтому, снова предстоит отдыхать три дня подряд, захватив еще дополнительно субботу 2 мая и воскресенье 3 мая.

День Победы - 9 мая- в этом году приходится на субботу. В этом случае тоже выходной переносится на понедельник, 11 мая. И опять - три выходных подряд.

В общем, весна порадует длинными выходными днями.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Аваков назвал число украинцев, въехавших из Китая с начала эпидемии вируса

2020-02-22 10:00 126

"Шахтер" готов предоставить свой самолет для эвакуации оставшихся в Ухане украинцев

2020-02-22 09:30 129

В Посольстве рассказали, почему трех украинцев не эвакуировали из Китая, и что с ними сейчас

2020-02-20 21:00 753

"Эпидемия глупости": врач раскритиковала протесты против прибытия украинцев из Китая

2020-02-20 20:30 528

Еще новости в разделе "Украина"

"Шахтер" готов предоставить свой самолет для эвакуации оставшихся в Ухане украинцев

2020-02-22 09:30 129

Украинцев обрадовали затяжными выходными весной 2020-го

2020-02-22 09:00 129

Синоптики порадовали "весенним" прогнозом на субботу: карта погоды

2020-02-22 08:38 144

Штрафы для пешеходов-нарушителей ужесточат: названы цифры

2020-02-22 08:30 144
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

"Шахтер" готов предоставить свой самолет для эвакуации оставшихся в Ухане украинцев 2020-02-22 09:30 129
Украинцев обрадовали затяжными выходными весной 2020-го 2020-02-22 09:00 129
Синоптики порадовали "весенним" прогнозом на субботу: карта погоды 2020-02-22 08:38 144
Штрафы для пешеходов-нарушителей ужесточат: названы цифры 2020-02-22 08:30 144

Лента

10:30 В ООН отреагировали на "бои" в Новых Санжарах: опубликовано жесткое заявление
10:00 Аваков назвал число украинцев, въехавших из Китая с начала эпидемии вируса
09:30 "Шахтер" готов предоставить свой самолет для эвакуации оставшихся в Ухане украинцев
09:00 Украинцев обрадовали затяжными выходными весной 2020-го
08:38 Синоптики порадовали "весенним" прогнозом на субботу: карта погоды
08:30 Штрафы для пешеходов-нарушителей ужесточат: названы цифры
22:12 84-летняя Софи Лорен впервые за десять лет сыграет главную роль в кино
21:36 Китайские ученые назвали препараты, которые помогают при лечении вируса COVID-2019
20:33 Tesla выиграла суд в Германии - под Берлином началась вырубка леса для нового завода
19:34 Власти Китая уже назвали точные сроки завершения эпидемии коронавируса