Мир Страх перед коронавирусом. В США начали нападать на людей азиатской внешности — CNN

2020-02-22 11:30 207

 

В США из-за страха перед коронавирусом стали частыми нападения и агрессия против людей азиатской внешности, особенно если они носят медицинские маски, сообщает CNN.

По данным телеканала, невежество и дезинформация о новом коронавирусе привели к расистским и ксенофобским нападениям на американцев или иностранцев в США азиатского происхождения.

Журналисты привели конкретные случаи, когда люди проявляют агрессию в метро, ​​на улице и в других местах в разных частях США.

Например, в Нью-Йорке мужчина напал на женщину, которая носила маску для лица, называя ее «больной … (с использованием нецензурного слова — ред.), а в метро Лос-Анджелеса человек выкрикивал, что китайцы — это «грязные люди» и «всевозможные заболевания, которые появлялись когда-либо происходили из Китая».

Кроме того, людям восточной внешности отказывают в заселении в отелях, о чем было сообщено, например несколько раз из штата Индиана.

На 70% -80% упала посещаемость китайских ресторанов, что заметно сказывается на местном бизнеса.

Напомним, что из-за размещения в санатории в поселке Новые Санжары эвакуированных из Китая людей начались протесты.

 

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Страх перед коронавирусом. В США начали нападать на людей азиатской внешности — CNN 2020-02-22 11:30 207
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