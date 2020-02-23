Мир Стала известна продолжительность инкубационного периода нового коронавируса

2020-02-23 11:30 324



Продолжительность инкубационного периода может превышать 14 дней

Инкубационный период при инфицировании новым коронавирусом может превышать 14 дней и доходить до 27 суток. Об этом заявили власти китайской провинции Хубэй, передает агентство Reuters.

Указано, что, по данным властей, у 70-летнего мужчины из Хубэя симптомы заболевания, вызванного коронавирусом, проявились только на 27 день после контакта с зараженной инфекцией сестрой.

Агентство подчеркивает, что более долгий инкубационный период может существенно усложнить борьбу с распространением коронавируса.

Напомним, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что МВФ на фоне вспышки нового коронавируса COVID-19 ухудшил прогноз глобального роста экономики.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения обеспокоилась ростом количества инфицированных коронавирусом COVID-19 в китайской провинции Шаньдун. Так, власти КНР заявили о вспышке заболеваний в двух тюрьмах в северной провинции Шаньдун.