Украина Украинцев обложат новыми штрафами, законы уже в Раде: "это коснется..."

2020-02-25 18:30 417

 

 

В парламенте уже зарегистрированы проекты законов № 2694, 2695, 2696, 2697.

Первый блок изменений касается автомобилистов и новых штрафов. Основные изменения заключаются в следующем:

За разговор по телефону за рулем штраф – 510 грн;

Не пристегнутый ремень – 510 грн, повторное нарушение 680 грн;

Нет номерного знака или он грязный (вообще не видно) или без подсветки – 510 грн;

Отсутствие мотошлема (для мотоциклистов) – 510 грн;

Нарушение правил стоянки, не предоставление преимущества в движении авто полиции, скорой или аварийной службы с мигалками – 680 гривен;

 Нарушение правил проезда перекрестков, остановок общественного транспорта, использование световых приборов, проезд на запрещающий сигнал – 510 гривен;

Езда за рулем автомобиля без прав – 1190 грн, а уже после лишения прав – 20400 грн.

Превышение скорости свыше 50 км/в час в населенных пунктах – до 3400 грн.

Ужесточить наказания планируют также для пешеходов и велосипедистов:

 Передвижение в темное время по дороге без светоотражающих элементов – 51 грн;

Нарушение ПДД пешеходами или велосипедистами в нетрезвом состоянии – 510 грн;

Нарушения, которые привели к созданию аварийной обстановки – 510 грн;

 За переход дороги в неположенном месте или на красный свет светофора – 255 грн.

Важно отметить, что пока Украина остается одним из лидеров по количеству смертей на дорогах. Только за 2018 год в стране произошло более 150 тысяч ДТП, погибло 3350 человек.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украинцев ждет неприятный сюрприз в платежках за воду

2020-02-23 10:30 393

"Шахтер" готов предоставить свой самолет для эвакуации оставшихся в Ухане украинцев

2020-02-22 14:30 795

Украинцев обрадовали затяжными выходными весной 2020-го

2020-02-22 14:00 933

Аваков назвал число украинцев, въехавших из Китая с начала эпидемии вируса

2020-02-22 10:00 465

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцев обложат новыми штрафами, законы уже в Раде: "это коснется..."

2020-02-25 18:30 417

На границе коллапс, украинцы перепуганы из-за происходящего: "Закидают камнями?"

2020-02-25 16:51 429

В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали вернувшуюся из Италии украинку

2020-02-25 16:35 165

ГБР вручило Татьяне Чорновол подозрение, экс-нардепу грозит 3 года тюрьмы

2020-02-25 13:44 231
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Украинцев обложат новыми штрафами, законы уже в Раде: "это коснется..." 2020-02-25 18:30 417
На границе коллапс, украинцы перепуганы из-за происходящего: "Закидают камнями?" 2020-02-25 16:51 429
В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали вернувшуюся из Италии украинку 2020-02-25 16:35 165
ГБР вручило Татьяне Чорновол подозрение, экс-нардепу грозит 3 года тюрьмы 2020-02-25 13:44 231

Лента

20:00 Бой Фьюри – Джошуа: обнародован фантастический гонорар боксеров
19:30 Зеленский пригрозил оставить Кабмин без зарплат из-за задолженностей шахтерам
19:00 Смертельный коронавирус из Китая атаковал еще две страны в Европе: что известно
18:30 Украинцев обложат новыми штрафами, законы уже в Раде: "это коснется..."
18:00 ОФИЦИАЛЬНО. Артем Беседин дисквалифицирован на 1 год
17:30 В Турции экстренно сел самолет из-за подозрения на коронавирус у пассажиров
фото 17:21 Что посмотреть в Национальной опере Украины в марте - анонс
17:00 Впервые за восемь лет: РФ назначила торгового представителя в Украине
16:51 На границе коллапс, украинцы перепуганы из-за происходящего: "Закидают камнями?"
16:35 В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали вернувшуюся из Италии украинку