Украинцев обложат новыми штрафами, законы уже в Раде: "это коснется..."

В парламенте уже зарегистрированы проекты законов № 2694, 2695, 2696, 2697.
Первый блок изменений касается автомобилистов и новых штрафов. Основные изменения заключаются в следующем:
За разговор по телефону за рулем штраф – 510 грн;
Не пристегнутый ремень – 510 грн, повторное нарушение 680 грн;
Нет номерного знака или он грязный (вообще не видно) или без подсветки – 510 грн;
Отсутствие мотошлема (для мотоциклистов) – 510 грн;
Нарушение правил стоянки, не предоставление преимущества в движении авто полиции, скорой или аварийной службы с мигалками – 680 гривен;
Езда за рулем автомобиля без прав – 1190 грн, а уже после лишения прав – 20400 грн.
Превышение скорости свыше 50 км/в час в населенных пунктах – до 3400 грн.
Ужесточить наказания планируют также для пешеходов и велосипедистов:
Нарушение ПДД пешеходами или велосипедистами в нетрезвом состоянии – 510 грн;
Нарушения, которые привели к созданию аварийной обстановки – 510 грн;
Важно отметить, что пока Украина остается одним из лидеров по количеству смертей на дорогах. Только за 2018 год в стране произошло более 150 тысяч ДТП, погибло 3350 человек.