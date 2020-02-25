Мир Коронавирус расползается по Европе: к Австрии и Хорватии "присоединились" новые страны

2020-02-25 23:00 255

Во вторник, 25 февраля, первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали еще в нескольких странах Европы – Румынии и Швейцарии, а также в Каталонии - регионе на севере Испании.

По данным Reuters, инфицированный вернулся в Румынию три недели назад после посещения Италии. На данный момент Больной помещен в карантин в бухарестской инфекционной больницы. Если результат тестов будет положительным, пациента переведут в город Яссы.

Кроме того, как сообщает испанская газета Еl Рais, департамент здравоохранения Каталонии подтвердил первый случай заражения коронавирусом. Известно, что заболевшая — 36-летняя итальянка, проживающая в Барселоне. Накануне он вернулась из поездки в район Милана. Известно, что диагноз поставлен предварительно. Сейчас медики ожидают результаты теста этой пациентки. В качестве меры предосторожности в своих домах изолировали в общей сложности 25 человек, которые находились рядом с этой женщиной в последнее время.

Также, по данным швейцарского издания Swissinfo, накануне на территории государства также был зафиксирован первый случай коронавируса. Заболевший — 70-летний мужчина, который 10 дней назад посетил Милан. Медики уже получили результаты исследования на коронавирус, диагноз подтвержден.