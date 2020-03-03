Украина Впервые за 140 лет наблюдений в Киеве не было метеорологической зимы

2020-03-03 08:12 171

В Киеве зимой 2019-2020 годов впервые за 140 лет наблюдений не было зафиксировано наступление метеорологической зимы, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Уже 10 февраля было установлено начало метеорологической весны.

В целом, отмечают в обсерватории, февраль 2020 года занял четвертое место среди самых теплых с 1881 года.

Холоднее всего было 8 февраля, когда минимальная температура опустилась под утро до 8,4° мороза, а самым теплым днем стало 2 февраля, когда максимальная температура поднялась после полудня до 10,7° тепла. Среднемесячная температура составила 2,5° выше ноля, что на 6,7° выше климатической нормы.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

АНОНС 17-22 марта в Киеве в КВЦ «Парковый» пройдет IV Украинская детская неделя моды

2020-03-02 19:34 453

В Минздраве рассказали, как Украина подготовилась на случай появления коронавируса

2020-03-02 19:30 393

В Минздраве подтвердили, что тестируют на китайский коронавирус четыре человека

2020-03-02 15:46 546

КАРТА Штормовое предупреждение: 2 марта в Украине резко изменится погода

2020-03-02 10:41 381

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине подорожала коммуналка - какие суммы увидим в платежках за январь

2020-03-03 10:42 69

Аварийно севший в Одессе турецкий Boeing-738 начали разрезать на металлолом

2020-03-03 09:11 162

Впервые за 140 лет наблюдений в Киеве не было метеорологической зимы

2020-03-03 08:12 171

В Украину идет серьезное потепление: синоптик обрадовала прогнозом

2020-03-02 22:00 486
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине подорожала коммуналка - какие суммы увидим в платежках за январь 2020-03-03 10:42 69
Аварийно севший в Одессе турецкий Boeing-738 начали разрезать на металлолом 2020-03-03 09:11 162
Впервые за 140 лет наблюдений в Киеве не было метеорологической зимы 2020-03-03 08:12 171
В Украину идет серьезное потепление: синоптик обрадовала прогнозом 2020-03-02 22:00 486

Лента

10:42 В Украине подорожала коммуналка - какие суммы увидим в платежках за январь
10:14 Нацбанк резко повысил курс доллара и евро - почем сегодня валюта
09:40 Сегодня Рада рассмотрит изменения в земельный законопроект и уголовный кодекс
09:11 Аварийно севший в Одессе турецкий Boeing-738 начали разрезать на металлолом
08:39 Twitter из-за коронавируса перевел своих сотрудников на домашний режим работы
08:12 Впервые за 140 лет наблюдений в Киеве не было метеорологической зимы
22:00 В Украину идет серьезное потепление: синоптик обрадовала прогнозом
21:30 Будет весело: Богдан нашел себе новую "старую" работу
21:00 УЕФА не планирует переносить Евро-2020 из-за коронавируса
20:30 НБУ значительно повысил официальный курс доллара