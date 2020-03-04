Мир Эпидемия коронавируса: число погибших от COVID-19 в Италии возросло до 107 человек, 2706 - инфицировано

2020-03-04 21:00 237

 

Количество умерших от коронавируса нового типа в Италии достигла 107 человек, инфицированных - 2706. Об этом заявил в среду глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, пишет УНН со ссылкой на издание Corriere della Sera.

“107 умерли, 2706 заразились, на 28 больше первых и 443 — вторых по сравнению со вчерашним днем”, — сказал он.

Отметим, правительство Италии готовит новые меры для предотвращения распространения коронавируса. Как пишет в среду газета Corriere della Sera, среди новых правил — дистанция не менее метра между людьми в общественных местах, приветствия на расстоянии без рукопожатия и объятия с поцелуями, а также отмена всех конгрессов и конференций, главным образом на медицинские темы.

Над сводом правил, которые войдут в новый правительственный декрет, работает собранный премьер-министром Италии Джузеппе Конте научно-технический комитет. Как указывает издание, новый декрет может быть принят в дополнение к предыдущему от 1 марта уже в среду. Среди прочего рассматривается запрет на 30 дней в любые сборы: конгрессы, конференции, концерты и спортивные мероприятия. Людям старше 75 лет будет рекомендовано не выходить из дома.

К тому же, правительство Италии решило закрыть все школы и университеты до середины марта из-за эпидемии коронавируса. По данным La Repubblica, решение вступит в силу 5 марта.

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Мир

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