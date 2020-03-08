Мир Турция закрыла путь для беженцев в Европу через Эгейское море

2020-03-08 14:30 240

 

Турция запрещает беженцам добираться в Европу по морю – это опасно. В то же время сухопутные границы остаются открытыми

Турция запретила беженцам переправляться в Европейский Союз через Эгейское море, поскольку это может быть опасно для жизни. Об этом пишет DW.

В то же время запрет не будет означать полного закрытия границ для мигрантов, которые пытаются проникнуть в ЕС.

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"Принцип невмешательства, когда мигранты незаконно хотят покинуть страну" продолжает применяться. Однако из-за опасности для жизни путешествия по морю будут останавливаться, - говорится в заявлении береговой охраны.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне обострения конфликта в Сирии заявил, что Турция не может сдерживать новые волны беженцев из Сирии и позволит им направиться в Европу. Он добавил, что Анкара не закроет границы, потому что "Европейский союз должен выполнять свои обещания".
У границ с Грецией находятся тысячи мигрантов, которые время от времени пытаются прорвать границу с ЕС. К 1 марта в ЕС из Турции попали около 100 000 беженцев. Турция направляет 1000 сотрудников спецназа к границе с Грецией, чтобы предотвратить возвращение беженцев на свою территорию.

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