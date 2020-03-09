Мир ВОЗ считает, что коронавирус может набрать масштабов пандемии

2020-03-09 22:00 279

 

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что риск пандемии коронавируса COVID-19 существенно увеличился.

"Угроза пандемии стала очень реальной", - сказал Гебрейесус.

Он отметил, что распространяется по миру неравномерно, большинство больных сосредоточено в небольшой группе стран.

Гебрейесус подчеркнул, что даже в случае, если нынешняя эпидемия перерастет в пандемию, ее все равно можно будет взять под контроль.

"Решительные, принятые на ранней стадии шаги, могут замедлить распространение коронавируса и предотвратить инфицирование", - добавил гендиректор ВОЗ.

Он обратил внимание, что в Китае более 70% больных выздоровели и уже выписаны из больниц, а также положительно оценил жесткие меры Италии по сдерживанию распространения вируса.

Глава ВОЗ также призвал государства осуществлять всеобъемлющую стратегию в борьбе с болезнью.

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