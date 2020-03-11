Украина Пасха в 2020 году: дата празднования, история, традиции и три выходных

2020-03-13 18:34 363

Дата Пасхи каждый год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником. В 2020 году католики отметят Пасху 12 апреля, а православные христиане через неделю -19 апреля.

Согласно законодательству Украины, если праздник выпадает на воскресенье, то следующий за ним понедельник является нерабочим. То есть в этом году украинцы на Пасху будут отдыхать три дня подряд – в субботу 18-го апреля, 19-го в воскресенье и в понедельник 20-го.

Пасха – самый важный и ожидаемый христианский праздник. Установлен он в честь Воскресения Иисуса Христа на третий день после мучений и смерти.

Накануне Светлого Воскресения христиане стараются навести полный порядок в доме. Обычно убирают в доме в четверг, перед распятием Христа.

Праздником Пасхи завершается Великий Пост, который длится 48 дней. Все это время верующие ограничивают себя не только в еде, но и в развлечениях. Суть Великого поста - очистить душу от грехов и пагубных страстей.

В Светлое Христово Воскресение в храмах проходят торжественные богослужения. Накануне и в пасхальную ночь миряне в церквях освящают куличи, творожные пасхи, пасхальные крашеные яйца и все, что приготовлено к праздничному столу для разговения.

Все друг друга приветствуют словами "Христос Воскрес!", в ответ говорят "Воистину Воскрес!". Уже дома вся семья садится за богатый праздничный стол и разговляется. Начинают трапезу с освященных куличей и писанок.

В понедельник празднество Воскресения Христова не заканчивается. Миряне отправляются в гости к родным, близким, друзьям. Можно подарить скромный пасхальный подарок и обязательно следует приветствовать друг друга радостными словами: "Христос воскрес! Воистину воскрес!".

У православных после этого принято трижды поцеловать ближнего в щеку. Эта форма приветствия называется христосование. Также традиционно разбивают писанки, сталкивая их друг с другом вместе с собеседником.

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