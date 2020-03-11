Мир «Мы не осознавали свирепость грядущей войны». Письмо врача из Италии, раскрывающее настоящие масштабы эпидемии коронавируса

2020-03-11 19:30 288

Итальянский врач Даниэле Маккини, работающий в клинике в городе Бергамо, 7 марта опубликовал в своем Facebook большое письмо, в котором описал реалии жизни в Италии посреди разрастающейся эпидемии коронавируса.

Спустя три дня — 10 марта 2020 года — итальянские власти ввели карантин во всех регионах 60-миллионной страны, запретив проведение любых массовых мероприятий, а также закрыв кинотеатры, театры, тренажерные залы, дискотеки и пабы. Число заболевших коронавирусом в Италии в первый день всеобщего карантина, включая летальные случаи, составляло свыше 10 тысяч человек.

НВ публикует сокращенную версию письма Даниэле Маккини о вспышке COVID-19 и связанных с ней рисках в переводе живущей в Венеции украинки Виктории Анисимовой.

«В одном из электронных писем, которые я получаю от Итальянского департамента здравоохранения несколько раз в день, наряду с несколькими рекомендациями, которые можно только поддержать, был пункт о «соблюдении социальной ответственности». После долгих размышлений я решил, что молчание безответственно. Я постараюсь донести до далеких от медицины людей, что мы переживаем в Бергамо в эти пандемические дни.

Неделю назад, когда нынешний враг еще находился в тени, я с некоторым изумлением наблюдал реорганизацию родного госпиталя. Все, кого можно было выписать, были отправлены домой, палаты пустели, в реанимации устанавливались дополнительные кровати, коридоры перегораживались контейнерами, чтобы регулировать потоки больных.

Все эти быстрые преобразования привели больницу в состояние сюрреалистической пустоты. Но мы все еще не осознавали свирепость грядущей войны.

Я до сих пор помню, как ждал звонка из микробиологической лаборатории. Это была первая пациентка с подозрением на коронавирус. Я думал о последствиях для клиники и для себя лично. И война ворвалась. Сражение идет днем и ночью.

Жители Бергамо в принципе не сильно любят попадать в больницы. И на этот раз они держатся до последнего, действуя по инструкции: 7−10 дней сидят дома с лихорадкой, но потом больше не могут терпеть, у них дыхательная недостаточность, им нужен кислород.

Количество больных растет драматически быстро: 15−20 госпитализаций в день, результаты анализов идут один за другим, и все они положительные. Нас собирают на совещание, чтобы объяснить регламент первой неотложной помощи и работу компьютерной программы, настроенной для этих целей. Через несколько минут мы уже в приемном отделении. На экране компьютера причины поступления в клинику одни и те же: лихорадка, кашель, затрудненное дыхание. Заключение рентгена тоже одно на всех: острая двусторонняя пневмония. Все показания к госпитализации. Некоторых сразу везут в реанимацию. Другим даже это уже не поможет.

Госпиталь заполнялся пациентами. Обычно разноцветные табло с именами (в зависимости от отделения, к которому они приписаны) теперь все красного цвета. Вместо разных диагнозов теперь у всех один — острая двусторонняя пневмония. COVID-19 не задерживается в верхних отделах дыхательных путей, он быстро заражает альвеолы легких, делая их неспособными выполнять свои функции.

Давайте посмотрим правде в глаза: выздоровление зависит от вашего организма. Мы надеемся, что организм уничтожит вирус самостоятельно. Мы только изучаем болезнь, лекарственные препараты немногочисленны, антивирусная терапия носит экспериментальный характер.

Да, в группе риска — люди старше 65 лет. Но когда вы видите в реанимации молодых людей, интуибированных или подключенных к аппарату Ecmo, который извлекает кровь из организма и насыщает ее кислородом, иллюзия, что молодой возраст защитит от опасности, рассеивается.

И хотя в социальных сетях все еще есть смельчаки, игнорирующие рекомендации и ведущие привычный образ жизни, эпидемиологическую катастрофу никто не отменял.

Невероятно, как за короткий срок мы смогли развернуть все медицинские силы для катастрофы такого масштаба. По крайней мере, в моей клинике Humanitas Gavazzeni. Больше нет хирургов, урологов, ортопедов — мы всего лишь врачи, внезапно ставшие одной командой против цунами. Больше нет смен и графиков, врачи и медсестры работают сверхурочно, на пределе. Мы делаем самую разную работу, передвигаем койки и переносим пациентов. Вся другая жизнь прекратилась.

Несмотря на все средства защиты, я и мои коллеги, безусловно, подвержены риску. Некоторые уже заразились, некоторые, в свою очередь, заразили членов семьи, а некоторые из членов их семей уже между жизнью и смертью.

Я добровольно самоизолировался в больнице, боясь заразить пожилых родственников. Я со слезами смотрю на фотографии сына над своим столом и общаюсь с ним по Скайпу.

Будьте милосердны — откажитесь от походов в театры, музеи или тренажерные залы, помилуйте множество пожилых людей, которых вы можете истребить. Пожалуйста, послушайте нас. Старайтесь выходить из дома только ради самого необходимого. Избегайте мест массового скопления, где велик риск контактов с инфицированными людьми, которые сами не знают, что они заразны.

Вы можете поделиться этим сообщением. Нам нужно распространять информацию, чтобы предотвратить то, что происходит здесь, по всей Италии".