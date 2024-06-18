Политика Италия может передать Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow в новом пакете помощи – СМИ

2024-06-18 20:48

Италия готовит для Украины новый, девятый пакет военной помощи. Ожидается, что его частью станут ракеты "воздух – земля" Storm Shadow.

Об этом 18 июня заявила итальянская газета Fatto Quotidiano со ссылкой на источники. Министр обороны Гвидо Крозетто представит парламенту новую партию помощи Украине до конца июня.

В СМИ считают, что Силы обороны нашей страны получат еще одну систему противовоздушной обороны Samp-T. А Воздушные силы, скорее всего, смогут пополнить запасы ракет большой дальности Storm Shadow. Не исключено, что этим вооружением разрешат атаковать военные цели на территории России.

Напомним: во время Саммита мира министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна готова прислать Украине новый пакет военной помощи. Дипломат также пригласил президента Владимира Зеленского посетить Италию.

Storm Shadow/SCALP – это дальнобойные, малозаметные, авиационные крылатые ракеты, разработанные Великобританией и Францией. На вооружении этих двух стран они находятся с 2003 года.