Коронавирус Минздрав назвал условие "закрытия" городов

2020-03-12 16:30 243

В Украине могут ввести более жесткие ограничения в случае распространения коронавируса.

В Украине могут ввести дополнительные меры ограничения, вплоть до закрытия городов, в случае распространения коронавируса Covid-19. Об этом в четверг, 12 марта, сообщил на замминистра здравоохранения, Виктор Ляшко.

"Дополнительные меры возможны в случае, если будут фиксироваться дальнейшие случаи болезни, особенно если будут зафиксированы случаи распространения на определенной административной территории, мероприятия будут полностью пересмотрены, до того что могут ограничиваться права людей, которые сегодня предусмотрены в законодательном поле, в том числе и о запрете временном передвижения за пределы соответствующей территории ", - сказал он.



Ляшко отметил, что ВОЗ определила 4 категории стран в ситуации с распространением коронавурса: первая - когда в стране не зафиксировано ни одного случая инфекции, вторая - регистрация единичных случаев, связанных с путешествиями за пределы страны, третья - когда есть локальные кластеры вспышки болезни, можно отслеживать передачу инфекции в пределах одной административной территории или социальной группы, например, семьи, религиозной общины или воспитанников учебного заведения. И четвертая - когда происходит массовое распространение болезни, в этих случаях людей с соответствующими симптомами сразу госпитализируют или изолируют.



"В четвертом кластере сейчас находится Италия, мы во втором кластере и потенциально готовимся, последним заявлениям ВОЗ к переходу в другую стадию. Но мы работаем превентивно", - сказал Ляшко.



Также чиновник напомнил о рекомендации Минздрава воздержаться сейчас от поездок за границу.



Напомним, с 12 марта в Украине в рамках превентивных мер вводятся ряд ограничений из-за коронавируса: закрываются учебные заведения и вводится запрет на массовые мероприятия.

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