Коронавирус Польша, Чехия и Словакия вводят особое положение из-за коронавируса

2020-03-12 17:00 306

Польша, Чехия и Словакия вводят особое положение из-за распространения коронавируса.

В Чехии особое положение продлится 30 дней, в Словакии - две недели.

В то же время министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский сообщил, что в стране могут частично ограничить перемещение, временно ограничить использование определенных продуктов, а также закрыть учреждения и запретить мероприятия. Также в Польше будут созданы 19 больниц, предназначенных исключительно для больных зараженных коронавирусом. В каждом из 16 воеводств (регионов) республики появится как минимум одно такое лечебное учреждение.

"Эти больницы с понедельника будут готовы принимать пациентов", - отметил Шумовский.

При этом он допустил, что рано или поздно число зараженных начнет расти очень быстро.

"У нас сейчас ситуация угрозы эпидемии", - подчеркнул глава польского Минздрава и призвал отправленных в карантин соблюдать этот режим, а остальных граждан попросил по возможности оставаться дома.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, в свою очередь, заявил: "В Чехии водится чрезвычайное положение с 14:00 по центральноевропейскому времени. Оно будет действовать в течение предстоящих 30 дней".

Кроме того, о введении ОП сообщил и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини - особый режим начинает действовать с 12 марта на всей территории республики. Будут закрыты три международных аэропорта, школы, социальные и культурные учреждения, а работу торговых центров ограничат.

"Все, что не является крайне необходимым для жизни, будет закрыто на 14 дней. На границах вводится контроль, их пересечение сейчас возможно только на некоторых крупных КПП. Все, кто приезжает в страну из зон риска, подвергнутся обязательному 14-дневному карантину. Закрываются все три международных аэропорта, школы и другие детские учреждения, культурные и социальные учреждения, заведения общепита. Ограничивается работа торговых центров", - сказал Пеллегрини и добавил, что в выходные дни можно будет купить лишь лекарства и продукты.

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