Коронавирус В Испании медики проверяют правительство на коронавирус

2020-03-12 18:00 150

Министр по вопросам равенства Испании заразилась на вирус. Врачи проверяют всех членов правительства, сообщает издание El Mundo.

Стоит отметить, что чиновница чувствует себя хорошо, но эта ситуация требует, чтобы она и ее муж Пабло Иглесиас (лидер партии Podemos), и их трое детей ушли на карантин.

Учитывая статус Монтеро, в стране все члены правительства проходят диагностические тесты, чтобы проверить возможность заражения. Результаты тестов станут известны до конца дня.

Чиновница была участницей женского марша 8 марта и контактировала с большим количеством людей.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше