Мир Евровидение-2020: как изменят конкурс из-за коронавируса

2020-03-13 19:30 231
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Нидерланды приняли решение запретить публичные собрания более чем 100 человек из-за пандемии коронавируса. В то же время, подготовка к Евровидению-2020 продолжается, как и планировалось, и не было принято никаких решений об отмене конкурса.

Как рассказал мэр Роттердама Ахмед Абуталеб в интервью RTV Rijnmond, о судьбе Евровидения станет известно в начале апреля - до 5-6 числа. В это время организаторы должны монтировать сцену и решение будет принято до начала строительства.

"Для меня последний день - это момент, когда мы начинаем строить сцену. В этот день должны уточнить: пройдет Евровидение или нет. У нас есть два варианта: EBU и AVROTROS (голландский вещатель) могут принять решение о проведении или отмене. Но сейчас слишком рано", - говорит мэр.

На данный момент подготовка идет по плану, все страны-участницы уже представили свои песни.

Ранее, организаторы песенного конкурса ежедневно следят за ситуацией с распространением коронавируса. Eвропейский вещательный союз имеет опыт планирования кризисных ситуаций. У него всегда есть резервный план.

Среди возможных вариантов:

  • Без изменений - Евровидение-2020 пройдет как запланировано
  • Нет аудитории, арена - Ограниченное количество аудитории / нет аудитории (на арене)
  • Нет зрителей, телестудия - Трансляция Евровидения в телестудии без зрителей
  • Национальная трансляция - каждая страна будет транслировать песню из своего города
  • Перенос - с рядом возможных вариантов
  • Отмена - этот вариант пока не рассматривается

Напомним, Евровидение-2020 благодаря прошлогодней победе певца Дункана Лоуренса пройдет в Нидерландах. Городом проведения был выбран Роттердам. Полуфинальные концерты состоятся 12 и 14 мая, а судьба главного трофея решится 16 мая. Третья волна продажи билетов стартует 26 марта.

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