Коронавирус Вместо Евровидения концертный зал в Роттердаме примет заболевших коронавирусом

2020-03-30 19:00 159

30 марта в зале уже началась работа по установке первых больничных коек

Концертный зал Ahoy в Роттердаме (Нидерланды), в котором планировалось проведение конкурса Евровидение-2020, временно переоборудуют в отделение скорой помощи для заболевших коронавирусом.

Как пишет Reuters, 30 марта в концертном помещении уже началась работа по установке первых 88 больничных коек из 690 запланированных. Обычно в залах Ahoy проходят крупные культурные мероприятия - концерты, ярмарки, выставки и различные спортивные соревнования.

Отмечается, что с апреля в залах комплекса будут принимать больных, которым не нужна госпитализация в клинике.

Таким образом местная власть надеется уменьшить давление на медучреждения, где число инфицированных за последний месяц стремительно возросло.

С начала года Ahoy принял в своих стенах певицу Pink, рэпера 50 Cent, а в мае там планировалось проведение конкурса Евровидения-2020, который был отменен.

Сейчас Европейский вещательный союз (EBU) рассматривает вариант проведения масштабного онлайн-перформанса, которым намерен подбодрить европейцев в дни карантина и поддержать песни, приготовленные артистами для песенного конкурса в Роттердаме.

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