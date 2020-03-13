Коронавирус COVID-19 идет! Словакия закрыла границы, в Румынии ввели карантин для въезжающих

2020-03-13 13:44 240
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 Словакия приостановила пассажирское железнодорожное и автобусное сообщение из-за угрозы распространения коронавируса.

"С сегодняшнего дня, 13 марта, Словакия ограничила пропуск на свою территорию. Разрешение на въезд будет предоставляться только гражданам Словакии и лицам, имеющим документы на постоянное или временное проживание на территории Словацкой Республики. Решение обусловлено противодействием распространения коронавируса", - сообщает Гостаможенная служба Украины.

Украинские пункты пропуска на границе со Словакией работают в штатном режиме.

Также по информации украинских пограничников, Румыния ввела дополнительные режимные меры на границе в связи с распространением коронавируса.

Румыния условно разделила территории стран Европы на зоны риска. При въезде в страну из зоны риска, людей будут направлять представителям Министерства здравоохранения Румынии для проверки в карантине в течение 7 дней. В случае отказа, людей не будут пропускать на территорию Румынии и возвращать обратно. Украина пока не входит в зону риска.

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