Коронавирус Украина закрыла границу для иностранцев на две недели - детали решения СНБО

2020-03-13 15:21 216
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Пандемия китайского коронавируса нового типа толкает украинскую власть к достаточно жестким решениям.

На сегодняшнем заседании СНБО было принято волевое решение на две недели запретить для иностранцев пересечение нашей границы.

Решение вступит в силу через двое суток. Министерству иностранных дел поручено за это время предупредить все учреждения и страны о том, что граница Украины закрывается на две недели.

По истечение этого срока будет принято дальнейшее решение.

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Через две недели в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы на Совете национальной безопасности и обороны будем принимать следующее решение", - сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

При этом украинцев будут впускать в страну, но призывают не ездить за границу.

"Все граждане Украины за границей смогут вернуться, но те страны, в которых коронавирус, они будут проходить определенные процедуры обсервацию. За неделю все пункты пропуска должны быть обеспечены экспресс-тестами, все их будут проходить", - сказал Данилов.

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