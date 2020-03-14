Коронавирус В Италии от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей

2020-03-14 11:00 366
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За день COVID-19 заразились 2116 итальянцев, 250 людей скончались от последствий инфекции.

По состоянию на вечер 13 марта в Италии насчитывалось 14 955 пациентов с коронавирусом, что на 2116 человек больше, чем накануне.

Общее число инфицированных людей, включая пострадавших и выздоровевших, достигло 17 660 человек.

Такие данные обнародовал чрезвычайный комиссар Анджело Боррелли на пресс-конференции, пишет ANSA.

На данный момент самое большое количество инфицированных зафиксировано в Ломбардии - 7 732 пациента (+ 836 за сутки), 2 011 - в Эмилии-Романье (+253), 1453 - в Венето (+156), 794 - в Пьемонте (+240).

Наибольшее количество жертв COVID-19 - в Ломбардии - 890 (+146), в Эмилии-Романье 201 (+55), Пьемонте - 46 (+20) и Венето - 42 (+10).

Власти сообщают, что общее число смертей достигло 1266, что на 250 больше, чем 12 марта.

Количество выздоровевших от коронавируса нового типа в Италии достигло 1439 человек (на 181 больше, чем накануне).

Власти отмечают, что большинство пациентов, которые умерли от последствий коронавируса, - пожилые люди в возрасте более 80 лет, чуть более четверти из которых (25,8%) составляют женщины.

Пик смертности от коронавирусной инфекции зафиксирован у больных в возрасте 80-89 лет.

Медики признают, что реальное число людей, инфицированных коронавирусом, превышает официальные данные.

Как сообщалось, 13 марта в Италии от COVID-19 умерла гражданка Украины Раиса Малышева. 65-летняя женщина лагально работала в провинции Брешия.

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