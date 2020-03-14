Коронавирус Число жертв коронавируса в мире снова увеличилось

2020-03-14 12:00 378

В мире зафиксировано 140 730 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19, число летальных случаев достигло 5373, в то же время поправились более 70 000 человек. Такие данные по состоянию на 00:00 часов субботы, 14 марта, опубликовала газета South China Morning Post.

Отмечается, что за прошедшие сутки число больных увеличилось в мире на 18 339 человек, скончавшихся - на 797.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

Так, в материковом Китае - 80,813 тыс. больных (скончались 3,176 тыс.), Италии - 17,660 (1,266 тыс.), Иране - 11,364 тыс. (514), Южной Корее - 7,979 тыс. (67), Испании - 4,231 тыс. (120), Франции - 3,661 тыс. (79), Германии - 3,062 тыс. (8), США - 1,678 (41), на территории Японии, с учетом стоящего на карантине в Йокогаме круизного лайнера - 1,316 тыс. (22), Швейцария - 1,009 тыс. (6).

Менее 1 тыс., но более 100 больных начитывалось еще в 19 странах и районах мира: Нидерландах, Великобритании, Дании, Швеции, Австрии, Бельгии, Катаре, Сингапуре, Греции, Бахрейне, Малайзии, Австрии, Канаде, Гонконге, Израиле.

Данные не включают новые сведения об изменениях за истекшие сутки ситуации в Китае и Южной Корее, которые должны поступить в ближайшее время.

"Вести.ua" писали, что глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что в нашей стране от коронавируса "умрут все пенсионеры". При этом, как отметил чиновник, детей вирус не поражает.

Напомним, из-за коронавируса Кабмин объявил карантин в Украине с 12 марта. Он продлится до конца месяца, а в случае необходимости будет продлен в апреле. По состоянию на 13 марта в Украине зафиксированы три случая заражения. Сегодня зафиксирован первый летальный случай.

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