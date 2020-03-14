Коронавирус Таможня рассказала о транспортном сообщении Украины с другими странами

2020-03-14 13:00 282

Украина перекрывает авиа- и транспортное сообщение страны. Как будут работать пункты пропуска на границе? Предлагаем вашему вниманию самое главное: эта информация не только поможет бизнесу лучше спланировать маршрут для экспортно-импортных операций, но и позволит гражданам Украины вернуться домой.

Когда Украина закрывает границу для иностранцев

Секретарь СНБО Алексей Данилов сегодня сообщил, что Украина закроет границу за 24 часа. Запрет будет действовать в течение двух недель, с 15 до 29 марта. Что делать дальше - решит СНБО в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в мире.

Смогут ли граждане Украины вернуться домой при закрытой границе

Да. Другие страны беспрепятственно выпустят наших граждан, а по возвращению наши соотечественники будут проходить процедуру обсервации.

Коснется ли закрытие границ грузовых перевозок

Нет. Установленные ограничения не касаются осуществления международных грузоперевозок.

Смогут ли въехать в Украину грузовики чужих стран

Этот вопрос в СНБО еще не решили. Вместе с тем, Гостаможслужба совместно с Мининфраструктуры ходатайствуют о такой возможности для иностранцев, транзитного транспорта, экипажей судов и т.д. Вероятно, для них будут введены дополнительные требования по медицинским проверкам и срокам пребывания.

Какие виды сообщений для грузовых перевозок остаются на время карантина

Остаются работать все крупные пункты пропуска, в том числе основные аэропорты, порты, наземные пункты пропуска. Ограничения будут касаться определенных местных пунктов пропуска, пеших переходов, малозагруженных железнодорожных переходов. "Бизнес не должен пострадать", - уверяет таможня.

Что известно на данный момент о сообщении со странами-соседями

Словакия ограничила для иностранцев въезд в страну. Авиа-, автобусное и железнодорожное сообщения приостановлены. Международные грузовые перевозки не прекращаются, однако водители транспортных средств должны иметь защитные средства. Аэропорты будут открыты только для грузовых рейсов.

Молдова останавливает авиасообщение со всей Европой, начиная с воскресенья, 15 марта, с 12:00 ночи.

Как выглядит ситуация с грузовыми перевозками в странах Европы

Граница Италия - Словения Словения ограничила транзит грузовых транспортных средств из Италии в Словению. Движение разрешено только в случае, если конечным пунктом назначения является Словения или если грузовики загружены почтовыми отправлениями, медицинским оборудованием или фармацевтической продукцией и гуманитарной помощью. Италия планирует закрыть границы также из Словении в Италию.

Граница Хорватия - Словения Граница закрыта для движения тяжелых транспортных средств и автомобилей из Италии в Хорватию.

Граница Венгрия - Словения Граница закрыта для всего движения из Италии в Венгрию.

Граница Австрия - Словения На данный момент нет никаких ограничений.

Гостаможслужба советует перевозчикам выбирать для пересечения границы те пункты пропуска, которые являются основными пунктами сообщения Украины с другими государствами. Вместе с тем, целесообразно отслеживать меры, предпринимаемые другими странами в предотвращении распространении инфекции. Это поможет исключить ситуации, когда груз успешно пересек границу Украины, но не смог пройти таможенный контроль соседней страны, оказавшись на нейтральной полосе на неопределенное время.

Повлияет ли закрытие части пунктов пропуска на порядок оформления таможенных деклараций

Нет. Импортеры и экспортеры, как и раньше, смогут пройти таможенный контроль на одном из КП в пределах одной таможни, указанной в декларации.

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