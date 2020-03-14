Коронавирус В Черновицкой области ввели чрезвычайное положение

2020-03-14 09:00 195

В субботу, 14 марта, в Черновицкой области начал действовать режим чрезвычайного положения для противодействия распространению коронавируса.

Накануне о введении режима ЧП сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук. По его словам, в области будут закрыты все рынки, ТРЦ и магазины, кроме продуктовых секторов. Режим ЧП продлится с 14 марта по 3 апреля.

"Как известно, у нас есть второй подтвержденный случай инфекции в нашей области... Это побуждает и дает основания нам для того, чтобы ввести с завтрашнего дня чрезвычайную ситуацию на территории Черновицкой области. Я хочу предложить вам просто взглянуть на ситуацию, которая разворачивается в европейских странах. Мы можем учиться на чужих ошибках, мы должны применять действующую нормативную базу в Украине и сделать все ответственные шаги, чтобы сделать невозможным распространение", - заявил Осадчук.

На время карантина местных жителей призвали по возможности максимально оставаться дома.

Напомним, в Черновицкой области госпитализированы восемь человек с подозрением на коронавирус. У них есть признаки инфекционного заболевания, и они были в странах, где зафиксированы случаи коронавируса.

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