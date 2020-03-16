Коронавирус В Минздраве предупредили о новом мошенничестве на лекарствах от COVID-19

2020-03-16 12:43 198
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МОЗ Украины предостерегает от мошенников, которые продают псевдолекарства от коронавируса. 

“В сети появляются рекламные объявления, в которых предлагается приобрести якобы средства для лечения и профилактики коронавируса COVID-19. МОЗ Украины призывает украинцев не доверять этой информации и не покупать сомнительные препараты”, —  сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

“В случае подтверждения наличия коронавируса лабораторными исследованиями пациенту в изоляции предоставляется симптоматическое лечение”, — добавили в сообщении.

В Минздраве напомнили, что “в настоящее время в мире не существует специальных лекарств от COVID-19”.

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