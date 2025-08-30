Спорт Девід Хей вважає, що Мозес Ітаума має всі шанси перемогти українського чемпіона Усика

2025-08-30 12:30

Колишній чемпіон Девід Хей висловився про можливий бій між Мозесом Ітаумою (13-0, 11 KO) та абсолютним чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 KO).

Хей вважає, що британець має всі шанси перемогти українця.

"Незважаючи на те, що Мозес ще недосвідчений, у нього є міць і важкий удар, які можуть створити купу проблем будь-кому. Я знаю, що Усик - геній і найкращий у світі, я говорю про те, хто має найбільші шанси його перемогти. Я не кажу, що Ітаума обов'язково переможе Усика - я питаю: хто ще має найкращі шанси? Усі інші вже намагалися і зазнали поразки, а він молодий, свіжий, голодний до перемог і, здається, має неймовірно важкі удари. І не забувайте, що Усик не природний суперважковаговик, він крузер, який піднявся у вазі.

Такі удари, які завдавав Мозес, збили б будь-якого природного супертяжа. Ділліан точно не крузер, він давно вже не падав таким чином, а Ітаума показав, наскільки він сильний, і зробив це з такою легкістю", - цитує Хея Bad Left Hook.

Нагадаємо, що Ітаума нокаутував Вайта в першому раунді.