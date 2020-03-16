Коронавирус Число зараженных COVID-19 в мире превысило количество заболевших в Китае

2020-03-16 13:42 309

По состоянию на 16 марта коронавирусом COVID-19 заразились 169 385 человек, выздоровели 77 257, скончались 6 513. Такие данные обнародовал американский Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Отмечается, что число зараженных коронавирусом в мире (88365) впервые превысило количество инфицированных в Китае (81020), откуда от распространился по все планете. Всего за минувшие сутки COVID-19 выявили еще у 12229 человек.

Также за сутки в Китае заразились коронавирусом 26 человек. Выздоровели 1357, умерли – 10. В Италии за это время количество выздоровевших и умерших почти сравнялось – 369 и 368 человек соответственно. Заразились 3590 человек.

Следующими после Италии, по числу выявленных инфицированных в сутки, идут Испания и Германия – 1407 и 1210 случаев. Ни одного случая выздоровления не зарегистрировано. Также в Испании умерли 94 человека, в Германии – 2.

В Иране за сутки подтвердили 1209 новых случаев. Однако увеличилось и число выздоровевших – 1631 человек за сутки. Умерли 113 людей.

В Швейцарии обнаружили 841 зараженного, в США – 773, Австрии – 205, Бельгии – 197, Голландии – 176, Норвегии – 131, Греции –103. Во всех этих странах, кроме Швейцарии, за сутки не зафиксировали ни одного человека, который вылечился.

Впервые COVID-19 подтвердили в Центральноафриканской республике, Конго, Экваториальной Гвинеи и в Косово. На данный момент за пределами Китая больше половины всех смертельных случаев от COVID-19 приходится на Италию. В этой стране инфицированы более 24 тысяч человек, скончались 1,8 тысячи.

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