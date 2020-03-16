Коронавирус Во Львове госпитализировали восемь человек с подозрением на COVID-19

2020-03-16 20:00 204

На данный момент во Львовской инфекционной больнице находятся восемь пациентов с подозрением на коронавирус.

Как передает Хвиля, об этом на брифинге сообщил и.о. директора Департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.

По его словам, результаты анализов будут приблизительно через два дня. Среди пациентов — пятеро жителей Львова, два жителя Дрогобычского района, а также один из Перемышлянского района Львовской области.

Васько также отметил, что с понедельника, 16 марта, все медицинские учреждения области переведены на карантин, приостановлена плановая госпитализация, а также плановое лечение больных. Включительно с предоставлением платных услуг, в частности, профосмотров. «Все пациенты, которых можно выписать из стационара, будут выписаны».

Вдобавок к этому, глава Департамента здравоохранения обратился к жителям области, попросив, не вызывать машины скорой помощи без реальной нужды. Ведь по его словам, бригады неотложной помощи работают в усиленном режиме, так как нагрузка по числу вызовов увеличилась в два раза. Он также подчеркнув, что жители Львовской области, которые обнаружили у себя симптомы ОРВИ, должны проконсультироваться в телефонном режиме со своим семейным врачом.

Ранее «Хвиля» сообщала, что в Украине 16 марта по состоянию на 09:30 утра подтвердили 5 случаев заражения коронавирусом COVID-19 — в Черновицкой (4) и Житомирской (1) области».

Тем временем, в Одессе и Львове, 16 марта ввели тотальный карантин, с завтрашнего дня, карантин вводится в Киеве.

Вдобавок к этому, в полночь 16 марта Украина закрыла близко сотни пунктов пропуска для того, чтобы избежать распространения коронавируса.

Также сообщалось, что американский инфекционист Майкл Остерхолм рассказал, что наблюдается тревожная тенденция о возрастающем количестве заболевших коронавирусом людей возраста 40+.

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