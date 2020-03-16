Коронавирус В Иране заявили о преодолении пика пандемии

2020-03-16 22:00 117
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Президент Ирана Рухани заявил, что апогей массового заболевания позади, однако людям лучше пока оставаться дома.

Иран преодолела пик коронавируса. Об этом в понедельник, 16 марта, заявил президент страны Хасан Рухани сообщает Интерфакс-Украина.

"Судя по цифрам, мы преодолели пик вируса, но я все еще предлагаю людям оставаться дома, и в случае экстренной ситуации соблюдать все медицинские протоколы", - сказал Рухани, выступая на заседании оперативной группы по борьбе с коронавирусом.

Он не уточнил, о каких именно цифрах идет речь - о числе заболевших, выздоровевших или умерших.

По словам Рухани, с 17 марта сотрудники министерства внутренних дел и министерства здравоохранения будут проверять состояние здоровья граждан на специальных КПП, которые откроются на въездах и выездах из городов.

Общее число заразившихся коронавирусом в Иране составляет почти 15 тысяч человек, 5 тысяч человек выздоровели. А за прошлые сутки в Иране от коронавируса погибли 129 человек, что является печальным рекордом страны. Общее количество жертв возросло до 853.

Напомним, вирусом заразились и многие иранские высокопоставленные лица, например, один из советников верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Также сообщалось, что вице-президент и два министра Ирана заболели коронавирусом.

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