Коронавирус В ВОЗ назвали последнюю меру для остановки пандемии коронавируса

2020-03-16 22:30 144
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Пик глобальной пандемии коронавирусной инфекции в мире еще не пройден, и на минувшей неделе в Европе зафиксировано значительное увеличение случаев заболевания опасной инфекцией, об этом сказал в заявлении глава Всемирной Организации Здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Чиновник отдельно акцентировал внимание на том факте, что эпицентр эпидемии коронавируса переместился в Европу, где в настоящее время новых случаев заболевания каждые сутки фиксируется гораздо больше, чем в Китае, где пандемия давно пошла на спад.

Главу ВОЗ беспокоит не только набирающая силу эпидемия вне границ Юго-Восточной Азии, но и количество смертельных случаев, которые растут в геометрической прогрессии и тоже давно обогнали показатели времен разгара эпидемии в Китае. В Организации не считают достаточными количество тестируемых на наличие коронавируса граждан. К тому же, превентивные меры борьбы с распространением коронавируса, такие как комендантские часы в ряде городов Европы и ограничения передвижений, тоже уже не смогут остановить глобальную пандемию.

Отменять спортивные мероприятия, закрывать школы и университеты, переводить людей на удаленную работу стоило первоначально, а не когда эпидемия уже вовсю стремится к пику, считает Гебрейесус. В настоящее время, по мнению медика, действенным способом остановить коронавирус может считаться только изоляция людей по всему миру и своевременные тесты на наличие в крови инфекционного заболевания. Глава ВОЗ отметил, что Организацией уже было направлено более полутора миллионов наборов для тестов на выявление коронавируса в сто двадцать стран, столкнувшихся с этой пандемией.

Гебрейесус сообщил, что считает коронавирус причиной глобального кризиса, с которым мировая система здравоохранения давно не сталкивалась. Ближайшие недели и месяцы станут настоящим испытанием решимости едва ли не каждого жителя планеты, поэтому все мы должны быть солидарны друг с другом и приложить максимум усилий для того, чтобы вырвать право человечества на выживание, заявил глава ВОЗ.

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