Коронавирус Зеленский попросил крупный бизнес помочь в борьбе с коронавирусом

2020-03-16 21:45 123

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями крупного бизнеса в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Указано, что на встрече присутствовали владельцы и топ-менеджеры крупнейших украинских компаний и бизнес-групп. На совещании Зеленский обсудил вопросы помощи со стороны крупного бизнеса в ходе проведения мероприятий по противодействию распространению в Украине COVID-19.

"Речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств", - указано в сообщении.

Глава государства заявил о важной роли лидеров украинского бизнеса в ситуации беспрецедентных глобальных вызовов, стоящих сегодня перед страной.

"Бизнес должен быть социально ответственным в трудных ситуациях для государства. Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас. В настоящее время в Украине нет критической ситуации, и мы надеемся, что сможем достойно выйти из этого периода, сохранив здоровье и жизнь украинцев", – сказал Зеленский.

В свою очередь бизнесмены согласились с предложениями президента и пообещали оказать необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространению коронавируса. Украина, заверили участники встречи, является пространством стратегических интересов для представителей крупного бизнеса, которые планируют здесь жить и работать.

Напомним, ранее источник в ОП утверждал, что президент Владимир Зеленский из-за ситуации с коронавирусом будет рассматривать вопрос введения чрезвычайного положения в стране.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше