Коронавирус УЕФА потребовал завершить все европейские чемпионаты до конца июня

2020-03-17 17:30 162
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Национальные турниры и еврокубки должны завершиться к концу июня.

Все европейские чемпионаты должны завершить матчи к 30 июня. Такую информацию распространила Федерация футбола Сербии, ссылаясь на решение УЕФА.

Представители футбольных ассоциаций Европы совместно с УЕФА приняли решение перенести Евро-2020 на год, что бы за июнь завершить все национальные чемпионаты, а также еврокубковые турниры.

На сайте сербской федерации отмечается, что все участники видеоконференции поддержали это решение.

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