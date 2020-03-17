Коронавирус Официальная гривня упала ниже 27 за доллар

2020-03-17 18:00 198
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В то же время официальный курс к евро снизился на 21 копейку - до 29,73 гривни/евро.


Национальный банк Украины на среду, 18 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,06 гривни/доллар, то есть, гривня после падения к доллару в понедельник на 43 копейки упала еще на 54 копейки.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 29,73 гривни/евро, что на 21 копейку ниже предыдущего показателя. Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника выросла до 27,90 гривни за доллар, стоимость евро - до 30,90 гривни. На межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару США к 15-00 составила 27,08/27,15 гривни/доллар, к евро – 29,74/29,85 гривни/евро.

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