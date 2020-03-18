Коронавирус В Украине быстро растет число подозрений на коронавирус- самые опасные регионы

2020-03-18 12:43 393

За минувшие сутки в Украине поступило 41 подозрение на коронавирус COVID-19.

"На протяжении 17 марта в Центр поступило 41 подозрение на COVID-19 (Винницкая 3, Днепропетровская 5, Донецка 3, Закарпатская 3, Ивано-Франковская 3, Киев 14, Николаевская 1, Ровненская 2, Сумская 2, Тернопольская 2, Херсонская 1, Черкасская 1 Черновицкая 1)", - сообщает Минздрав Украины.

Всего с начала года поступило 181 сообщение о подозрении на COVID-19, 14 из которых подтвердились: Черновицкая область - 10 (1 летальный), Киевская область - 3, Житомирская - 1 (летальный).

При этом за рубежом сейчас от коронавируса лечатся 12 украинцев, 5 уже излечились.

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