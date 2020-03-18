Коронавирус В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

2020-03-18 13:40 177

В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Соответствующее решение было принято в среду, 18 марта, на внеочередном заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской ОГА.

В свою очередь Кабмин Украины также ввел режим чрезвычайной ситуации в Киевской области из-за пандемии коронавируса. Такое решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.

Нынешнюю ситуацию квалифицировали как медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня.

"В условиях, когда нужно максимально сосредоточиться на борьбе с коронавирусом, на областном уровне применяем все меры. В первую очередь, те, которые касаются поддержки медицинских работников, материально-технического обеспечения больниц и информационного обеспечения населения. Уже работает горячая линия в Департаменте здравоохранения. По телефону 0456-31-00-46 врачи-консультанты предоставляют всю необходимую информацию о коронавирусе и помощь при подозрении на COVID-19", - сообщил временный о.о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

Руководителем работ по ликвидации ЧС назначили замглавы КОГА Олега Торкунова. Начальником штаба по ликвидации последствий ЧС стал директор Департамента здравоохранения КОГА Максим Ионов.

Пока режим ЧС действует на данный момент лишь в области, однако не в Киеве.

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