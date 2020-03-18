Коронавирус На Буковине сообщили о состоянии зараженных COVID-19

2020-03-18 19:02 186
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Дети и их родители чувствуют себя хорошо. Сразу после первых суток у них снизилась температура, сообщили в ОГА.

В Черновцах зараженные коронавирусом получают симптоматическое лечение. Об этом сказала заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает 112.ua.

"Пятеро из них находятся в детской больнице. Их состояние средней тяжести. Дети и их родители чувствуют себя хорошо. Сразу после первых суток у них снизилась температура, и ни у кого нет лихорадки", - сказала она.

По словам Гусак, также нет зафиксированного случая пневмонии. Все они получают симптоматическое лечение и сдают анализы.

Ранее сообщалось, что на Донетчине COVID-19 подозревают у девяти человек. Пятеро пациентов находятся в Мариуполе, еще четверо - в Константиновке. Лабораторные исследования продолжаются.

Также в Киеве тест на COVID-19 дал положительный результат. Медработники провели военному пенсионеру два экспресс-теста по проверке на возможное заболевание коронавирусом, один из которых дал положительный результат.

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