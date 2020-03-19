Коронавирус Медик раскрыл суровую правду об эпидемии коронавируса и карантине в Италии

2020-03-19 12:15 930
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Медик раскрыл суровую правду о эпидемии коронавируса и карантине в Италии. Находящаяся в данное время в Милане Alla Odoviychuk описала происходящее на своей странице в ФБ. Причем, рассказала не как в теленовостях, а по правде, все как есть. Приводим текст ее поста, в котором детально раскрывается все, что сейчас происходит в новом очаге китайского коронавируса.

"Я живу в Милане и уже три недели сижу дома на карантине. Ситуация действительно тяжелая. Моя коллега с команды работает в больнице в Милане и говорит, что к ним привозят всех и 18-ти летних, и в возрасте, и стариков.

Да, старшее поколение больше умирает, но это всё идёт с письменного разрешения их родственников.

Да, не хватает вентиляторов, масок, защитных костюмов для медперсонала, поэтому медперсонал заражается от больных. Позавчера умер медбрат 46 лет, неделю назад врач. Мы позавчера подписывали всей Италией петицию о закупке защитных средств для медперсонала, иначе они все заразятся и не будет кому нас спасать.

Мест катастрофически не хватает, хоть и переоборудовали другие отделения в интенсивную терапию. Два дня назад уже перевозили больных с Милана в центральные города Италии на вертолетах из-за нехватки мест.

Уже выставочный городок Милана переоборудовывают в интенсивную терапию на 600 мест.

Это не паника, это факты. Италия просила помощи у Евросоюза и Америки и ей отказали. Она просила продать ей маски и остальные средства необходимости. Единственная страна, которая реально помогла- это Китай. Также выслали медиков из кубы и Венесуэлы. Всё. На сегодняшний день мы ещё в пике и поговаривают, что продлят карантин".

 

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