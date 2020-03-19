Начались первые испытания вакцины от китайского коронавируса COVID19

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса SARS-Cov-2.
"Первое испытание вакцины началось, всего через 60 дней после передачи генетической последовательности коронавируса. Это невероятное достижение", — заявил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус.
Он также призвал все страны "применять комплексный подход с целью замедления передачи COVID19".
"Такой подход спасает жизни и экономит время на разработку вакцин и методов лечения", — добавил Гебреисус.
Напомним, ранее министерство здравоохранения сообщило о 16 лицах, инфицированных Covid-19 на территории Украины.
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