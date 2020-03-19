Коронавирус Маленький городок в Италии победил коронавирус с помощью эксперимента

2020-03-19 17:00 327

Коммуна Во Эуганео, расположенная недалеко от Венеции, оказалась в эпицентре европейской вспышки COVID-19.

Для того, чтобы справиться с инфекцией, там с самого начала развернули активное тестирование населения, — передает Хвиля со ссылкой на ВВС.

Так, всем 3,4 тысячам жителей города, независимо от наличия у них симптомов, сделали тесты на коронавирус. Тех, у кого диагноз подтвердился, отправили на строгий карантин. Людей, с которыми они контактировали, — тоже.

Через 10 дней всех протестировали повторно, и в результате число заболевших снизилось на 90 процентов.

Об этом рассказал итальянским и британским СМИ профессор Андреа Кресанти из университета Imperial College London, принимавший участие в эксперименте.

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