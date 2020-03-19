Коммуна Во Эуганео, расположенная недалеко от Венеции, оказалась в эпицентре европейской вспышки COVID-19.
Для того, чтобы справиться с инфекцией, там с самого начала развернули активное тестирование населения, — передает Хвиля со ссылкой на ВВС.
Так, всем 3,4 тысячам жителей города, независимо от наличия у них симптомов, сделали тесты на коронавирус. Тех, у кого диагноз подтвердился, отправили на строгий карантин. Людей, с которыми они контактировали, — тоже.
Через 10 дней всех протестировали повторно, и в результате число заболевших снизилось на 90 процентов.
Об этом рассказал итальянским и британским СМИ профессор Андреа Кресанти из университета Imperial College London, принимавший участие в эксперименте.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше