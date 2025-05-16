Спорт Исторический успех Болоньи: Винченцо Итальяно назвал победу в финале Кубка Италии своим реваншем

2025-05-16 12:29

Наставник итальянской Болоньи Винченцо Итальяно выразил свои эмоции после триумфа в финале Кубка Италии.

Отмечается, что 47-летний специалист, который в прошлых двух сезонах возглавлял Фиорентину, с которой проиграл в двух финалах Лиги конференций и финале Кубка Италии, рассказал, что до последнего не был уверен в успехе в финале.

"Это были три серьезных разочарования, я не думал, что снова вернусь в финал, чтобы взять реванш, но я смог это сделать. Посвящаю этот трофей своим подопечным, а также всей семье Джо Бароне (бывший гендиректор Фиорентины, который умер в марте 2024 года - прим.), ведь мы были близки к тому, чтобы поднять его и с ними".

Винченцо также подчеркнул, что его подопечные провели отличный матч и заслужили трофей.

"После нескольких разочарований я считаю, что мы заслужили это, особенно потому, что мы продемонстрировали отличную игру. Это было невероятное выступление, мы снова осознавали, что Милан сделает во втором тайме, поэтому ответили так, как и должны были ответить.

Мы прошли путь роста, сначала были некоторые трудности, но затем произошла большая эволюция всего коллектива. Сегодня это было грандиозное выступление, я действительно доволен", – отметил Итальяно для Mediaset.

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