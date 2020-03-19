Коронавирус В Украине сократили время работы супермаркетов, а правила ужесточили

2020-03-19 18:31 78

Украинские сети супермаркетов "Сильпо" и Novus из-за перебоев в работе общественного транспорта сократили время работы своих магазинов. В то же время сеть супермаркетов "АТБ" приняла решение с 19 марта впускать в магазин не больше 15 посетителей одновременно.

В частности, в компании Fozzy Group, которая владеет сетью "Сильпо", агентству "Интерфакс-Украина" объяснили, что так сотрудникам будет проще добираться на работу и домой.

"Мы приняли решение скорректировать график работы некоторых не круглосуточных магазинов и уменьшили на час время их открытия и закрытия. Теперь почти 180 супермаркетов "Сильпо" будут работать с 9:00 до 22:00, чтобы наши коллеги могли беспрепятственно добраться на работу и домой", – сообщила руководитель департамента корпоративных коммуникаций Fozzy Group Нина Мищенко.

По ее утверждению, новый график не повлияет на доступность товаров и сервис для покупателей. "Мы активно работаем, чтобы полки были полными, а на складах было достаточное количество продукции. Актуальные часы работы супермаркетов рекомендуем смотреть на сайте компании, есть несколько супермаркетов, которые закрываются в 21:00 и 21:30", – добавила она.

Принял решение сократить время работы своих магазинов и ритейлер Novus.

"Обращаем ваше внимание, что с введением дополнительных мер и ограничений движения общественного транспорта компания Novus вынужденно временно меняет график работы магазинов сети", – сообщила компания на своей странице в Facebook.

В частности, с 18 марта магазины Novus начали работать с 9:00 до 22:00.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше